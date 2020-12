Heidi Rakels en Eric Lafortune, de oprichters van Guardsquare, investeren zaaikapitaal in het dit jaar opgerichte xyzt.ai. Heidi Rakels wordt voorzitter van de raad van bestuur van de start-up, die werd opgericht door Lida Joly en Bart Adams.

De twee ondernemersduo's kennen elkaar al langer. Alle vier werkten ze ooit voor Luciad, een specialist in geospatiale softwaretechnologie. In die wereld van geografische data is ook xyzt.ai actief. Bedrijven zitten tegenwoordig op een berg data, maar ze hebben het moeilijk die datastromen te vertalen in concrete inzichten. Zeker als het om locatiedata gaat, ligt dat niet voor de hand. Daar wil xyzt.ai het verschil maken met de technologie die het in de loop van dit jaar ontwikkelde, en nu nog wil verfijnen.

"Geografische data zijn moeilijk voor veel bedrijven", zegt Bart Adams, medeoprichter en CTO van xyzt.ai. "Voor een bedrijf is zulke data verwerken een heel intensief werk. Bedrijven willen meer toegevoegde waarde, tools om de data te analyseren." Xyzt.ai biedt een visueel softwareplatform, waar bedrijven een abonnement op nemen.De 'xyzt' in de naam verwijst naar de combinatie van locatie en tijd, terwijl de 'ai' doet vermoeden dat de start-up artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Het hart van AI is machine learning. Die technologie zorgt ervoor dat computers zelf kunnen leren door data te analyseren. "Het is een softwareplatform om grote hoeveelheden loodsdata te verzamelen, of auto's of schepen te tracken. Via machine learning kun je dan automatisch uit die data inzichten halen. Je kunt bijvoorbeeld zien wat afwijkend gedrag is. Dat kan helpen in de strijd tegen drugssmokkel en illegale lozingen. Je kan machine learning bijvoorbeeld gebruiken om verdachte vaarbewegingen uit data te halen."Het is dan ook geen toeval dat havens een van de twee markten zijn waar de start-up op focust. "We richten ons op slimme steden en op de maritieme sector, de havens", zegt Lida Joly, de CEO en medeoprichter van xyzt.ai. "We hebben samenwerkingsakkoorden met belangrijke spelers in die sectoren, zoals Otonomo en Spire Global. Het komt er nu op aan ons product een stap verder te brengen. In 2021 moet het nieuwe features krijgen en willen we inzetten op marketing en sales."Om dat te kunnen doen, had het jonge techbedrijf, dat wordt begeleid door de accelerator Start it@KBC, middelen nodig. Die vond het bij het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) en bij twee businessangels. Het totaalbedrag dat xyzt.ai ophaalde, wordt niet bekendgemaakt, maar zaaikapitaalrondes bedragen doorgaans een paar honderdduizenden euro's. Grote kapitaalrondes boven het miljoen volgen pas later, wanneer techbedrijven zich al iets meer hebben ontwikkeld.De twee businessangels zijn Eric Lafortune en Heidi Rakels. Eric Lafortune is nog altijd CTO bij Guardsquare, de appbeveiliger waarvan hij het technische brein is. Samen met de ex-judoka en computerwetenschapper Heidi Rakels bouwde hij het Leuvense techbedrijf uit tot een succesverhaal. Guardsquare haalde meerdere prijzen binnen en CEO Heidi Rakels werd uitgeroepen tot ICT Woman of the Year in 2019. In het begin van dat jaar investeerde het Amerikaanse durfkapitaalfonds Battery Ventures 29 miljoen dollar in Guardsquare, om meerderheidsaandeelhouder te worden, en trok Heidi Rakels zich operationeel terug uit haar bedrijf.Nu kunnen Rakels en Lafortune hun kennis doorgeven aan Lida Joly en Bart Adams. De gelijkenissen zijn overigens legio. Net als Guardsquare is xyzt.ai een innovatief Leuvens productbedrijf dat een product met een abonnementsformule op de markt wil brengen, en geleid wordt door een ervaren en ambitieus team. Rakels wordt voorzitter van de raad van bestuur. "Heidi is een rolmodel voor mij. En met Eric kunnen we pingpongen over product development", zegt Lida Joly, die betreurt dat de samenwerking door de coronacrisis niet kon bezegeld worden met het traditionele etentje. "Alles ging digitaal, ook bij de notaris."