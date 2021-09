Deutsche Telekom verkoopt Nederlandse dochter voor meer dan 5 miljard euro. Deutsche Telekom had in mei al aangekondigd naar de opties te kijken voor T-Mobile NL. Het is één van de grootste telecomtransacties dit jaar.

Het Nederlandse telecombedrijf T-Mobile Nederland wordt voor 5,1 miljard euro verkocht aan twee investeerders: het Britse Apax Partners en het Amerikaanse Warburg Pincus. Dat is dinsdag aangekondigd.

T-Mobile Nederland wordt verkocht door Deutsche Telekom, dat 75 procent in bezit heeft, en het Zweedse Tele2, eigenaar van de resterende 25 procent.

Deutsche Telekom had in mei al aangekondigd naar de opties te kijken voor T-Mobile NL. De verkoop is één van de grootste telecomtransacties in Europa dit jaar.

