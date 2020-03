In deze ongeziene bizarre tijden slaan Belgische retailers de handen in elkaar om te onderstrepen dat #kooplokaal nu van extra groot belang is. Ook na deze Corona crisis willen alle handelaars, groot én klein, opnieuw aan de slag kunnen en dat zullen ze met veel plezier doen. Via een open brief vragen Belgische retailers de consument om niet af te glijden naar buitenlandse webshops, maar volop de Belgische economie te ondersteunen.

Open brief aan alle Belgische consumenten:

Beste klant,

De wereldwijde crisis waarmee we met z'n allen geconfronteerd worden, kent een ongeziene en groeiende omvang. Ook de omvang van de gevolgen van de crisis zullen ongezien zijn. Hoe wij na deze crisis als maatschappij met elkaar zullen omgaan, zal in de loop van de volgende weken worden bepaald. Begrippen als zorgzaamheid en burgerzin zullen ons blijven leiden in ons handelen, ons denken en ons omgaan met elkaar.

Niet omdat het gemakkelijk was, maar omdat het juist was

Hoe onze maatschappij na deze crisis naar haar handelaars zal kijken, wordt eveneens in de loop van de volgende weken bepaald. Alle handelaars, groot én klein, hebben zich sinds het begin van de crisis geïnformeerd en hebben zich, elk binnen zijn mogelijkheden, aangepast aan een nieuwe, steeds wijzigende, realiteit. De aandacht voor de gezondheid van klant en medewerker heeft ons steeds geleid, de beelden en berichten uit Italië indachtig.

Sinds de aankondiging van verscherpte maatregelen op 12 maart zijn handelaars in een nieuwe wereld terecht gekomen. Een wereld waarin de hoofdprioriteit bestaat in het verzoenen van klantentevredenheid met het garanderen van de gezondheid van u, onze klant, en elk van onze medewerkers. Sinds de bekendmaking van deze eerste reeks maatregelen hebben vele handelaars, zonder rekening te houden met de financiële impact en zonder dat de overheid ons hiertoe verplichtte, eenzijdig beslist om de veiligheid van medewerkers en maatschappij méér dan ooit centraal te zetten door pro-actief onze winkels te sluiten. Niet omdat het gemakkelijk was, maar omdat het juist was.

Retailers blijven ten dienste staan van de consument

Of retailers nu zelf hebben beslist om winkels te sluiten in de strijd tegen deze onzichtbare vijand is in het verdere schema niet langer relevant. 2020 zal voor alle retailers, groot en klein, een verloren jaar zijn. Maar niettegenstaande de zekerheid van de zich opstapelende verliezen blijven wij ten dienste staan van de Belgische consument. Onze webshops blijven de volgende weken open en zullen, zoals u gewoon bent van onze winkels, hun uiterste best doen om uw verwachtingen maximaal te vervullen. In een periode vol onzekerheid en angst om ziek te worden, moet onze dank in die context uitgaan naar onze medewerkers in de distributiecentra, die in moeilijke omstandigheden hun best mogelijke inspanningen leveren. Tienduizenden, mogelijks méér dan honderdduizend, van hun winkelcollega's wacht wellicht weken van onzekerheid en tijdelijke werkloosheid. In deze omstandigheden gaat onze dank ook uit naar de mensen uit de transportsector en de post- en koeriersbedrijven, die zorgen voor de levering van al die goederen.

Koop op Belgische webshops

Zorgzaam en met burgerzin gaan wij allen de strijd aan tegen corona. Als sector vragen wij ook úw steun. Mogen wij vragen om, wanneer u online bestellingen plaatst (en dat zal u zonder twijfel ook doen) eerst aan uw lokale handelaar te denken? Ongeacht het om een zelfstandige ondernemer dan wel een grote nationale speler gaat. Mogelijks vindt u vergelijkbare producten op buitenlandse sites goedkoper, mogelijks garanderen zij een snellere levertermijn of mogelijks is de zoekervaring beter. Toegegeven.

Na deze crisis willen onze tienduizenden winkelmedewerkers u echter graag terug verwelkomen in hun winkels. Bent u bereid om ons hierbij te helpen en steunen? Koop op onze Belgische webshops (#kooplokaal).

Niet omdat het gemakkelijk is, maar omdat het juist voelt.

