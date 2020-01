De Duitse autobouwer Opel, onderdeel van het Franse PSA, gaat in zijn thuisland nog eens 2.100 jobs schrappen. Dat zal gebeuren via een plan van vrijwillig vertrek, zo maakte Opel dinsdag bekend.

Sinds de overname door PSA in 2017 verdwenen al zowat 6.800 banen bij Opel. Een dalende vraag leidde tot een overcapaciteit in de fabrieken. In het kader van het vrijwilligvertrekplan zullen werknemers die voor 1963 geboren zijn, gebruikmaken van vervroegd pensioen.

Opel engageert zich tegelijkertijd om geen mensen te ontslaan tot in juli 2025. Daarover is een akkoord bereikt met de vakbonden. En er volgen investeringen in de fabriek in Rüsselsheim, zodat er vanaf 2021 nieuwe modellen van de band kunnen rollen.

De autobouwer verwijst voor de herstructurering onder meer naar 'de steeds striktere CO2-uitstootnormen die tot grote omwentelingen leiden in de auto-industrie'.

De Duitse zakenkrant Handelsblatt had maandag al geschreven over de vrijwillige vertrekken. Volgens de krant zouden in totaal tot 4.100 mensen erop kunnen intekenen.

