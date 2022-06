Het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, samen OPEC+, zijn overeengekomen om de olieproductie de volgende maanden sneller te verhogen.

Het gaat om een toename met ongeveer 50 procent, of 648.000 vaten per dag in de maanden juli en augustus, blijkt uit een verklaring na de maandelijkse vergadering van het kartel. De voorbije maanden werden tot 432.000 vaten extra opgepompt.

De stijging zou proportioneel verdeeld worden over alle leden, klinkt het. Vraag is wel of alle olieproducerende landen de hogere quota zullen kunnen realiseren. Landen als Angola, Nigeria maar ook Rusland hadden daar de jongste tijd moeite mee.

Rusland

Rusland keurde het plan tot productieverhoging wel goed in een recordtijd van een elftal minuten, verklaarden anonieme bronnen aan het persagentschap Bloomberg. De kwestie om het land uit te sluiten van de OPEC+-vergaderingen, in het kader van de internationale sancties na de inval in Oekraïne, lag niet op tafel.

OPEC+ will discuss adding about 600,000 barrels a day of oil to the market in July and August, up from 432,000 barrels a day in recent months, delegates says https://t.co/T0Fi2zgGdy — Bloomberg (@business) June 2, 2022

De druk om meer te produceren was hoog. Op die manier hoopt men de stijgende olieprijzen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, af te remmen.

De olieprijs was voor de vergadering al gedaald, toen uitlekte dat onder meer Saoedi-Arabië bereid was om de productie te verhogen. Maar na de vergadering koerste de olieprijs toch weer hoger. In New York kostte een vat WTI-olie 0,7 procent meer, tot 116,3 dollar per vat.

