Nyxoah heeft bij de beursgang op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq finaal 97,8 miljoen dollar opgehaald. De optie voor een bijkomend lot aandelen werd volledig gerealiseerd. Dat heeft het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert, dat een behandeling voor slaapapneu ontwikkelt op basis van een chip, donderdagavond gemeld.

Nyxoah heeft sinds vorige week een tweede beursnotering op Wall Street. De beursgang aan 30 dollar per aandeel leverde er initieel 85,1 miljoen dollar op. Maar de bijkomende optie van 425.250 aandelen bovenop de reeds in de markt gezette 2,835 miljoen is volledig gerealiseerd. Ook de bijkomende aandelen zijn aan 30 dollar, voor kosten, geplaatst. Het aandeel van het Waals-Brabantse bedrijf boert intussen goed op de Nasdaq en blijft boven de startprijs. Donderdag sloot de snurkbestrijder er op 34,25 dollar, weliswaar na een dagverlies van 1,67 procent. Nyxoah staat sinds september 2020 eveneens genoteerd op de beurs van Brussel. Het aandeel was donderdag de grootste daler, met een verlies van 6,52 procent tot 25,10 euro.