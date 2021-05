De Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner overweegt een overnamebod op de Belgische schuim- en isolatieproducent Recticel, nadat Greiner akkoord ging het belang over te nemen van de hoofdaandeelhouder, zo meldt persagentschap Bloomberg vrijdag op gezag van een ingewijde.

Greiner zou een voorlopige overeenkomst gesloten hebben om het belang van 27 procent in Recticel van hoofdaandeelhouder Bois Sauvage over te kopen, aldus de bron. Het Oostenrijkse bedrijf zou nu een bod bestuderen voor de overige aandeelhouders van Recticel. Greiner en Recticel werken al decennialang samen. In 1992 vormden ze een joint venture, Eurofoam. Greiner kocht Recticel daarin vorig jaar uit.

Het aandeel Recticel is op de beurs van Brussel dit jaar met 41 procent gestegen, waarmee het bedrijf goed is voor een marktwaarde van 844 miljoen euro. De handel in het aandeel Recticel en het aandeel Bois Sauvage werd vrijdag op de beurs van Brussel stilgelegd, in afwachting van een persbericht. De opschorting kwam er nadat het aandeel Recticel donderdag een sprong had gemaakt van 14,20 procent, tot 15,12 euro.

