De zomer van 2019 leek zowat de apotheose voor FNG en zijn leiderstrio CEO Dieter Penninckx, echtgenote en art director Anja Maes, en COO Emmanuel Bracke. Het bedrijf trok naar Scandinavië, via de overname van Ellos Group. Dat is een e-commerceverkoper van mode en huisinterieur. Twee derde van de omzet wordt gehaald via de verkoop van eigen merken. Ellos Group verkoopt vooral in Scandinavië, met Zweden als motor (59% van de omzet).Ellos Group heeft vier e-commercesites voor vier eigen merken. Ellos is het oudste merk. Het gaat al zeventig jaar mee, en verkoopt kledij en interieurproducten. Het tweede merk, Jotex, 55 jaar oud, brengt modern huisinterieur aan de man.Stayhard is het merk en de website voor kleding voor jongere mannen.De vierde e-commercewebsite heet Homeroom. Dat merk werd in februari vorig jaar gelanceerd. Homeroom doet bemiddeling bij de verkoop van huisinterieur. De klant koopt rechtstreeks bij de producent, Homeroom organiseert de hele transactie.Ellos Group is dus een geheel van vier webwinkels. Ze worden overkoepelend geleid, want er is synergie in bijvoorbeeld de aankoop, de logistiek, het betalingsverkeer, de klantendiensten. Ook in de productie is er synergie: die gebeurt in de lagelonenlanden China, India en Bangladesh. Vorig jaar hadden de Scandinaviërs 1,7 miljoen klanten en leverden ze 3,9 miljoen pakjes.Voor FNG betekende de overname de toegangspoort tot Scandinavië. Bovendien was er synergie mogelijk, zeker met de e-commercekennis van de Zweden. Ellos Group mocht dan ook wat kosten voor Penninckx en co. FNG plakte op het bedrijf een ondernemingswaarde van 230 miljoen euro (2,4 miljard Zweedse kronen), inclusief de schulden maar zonder de cash. Dat was fors geprijsd, want Ellos Group haalde in 2018 omgerekend een nettowinst van 7,4 miljoen euro en een bedrijfswinst van 12 miljoen euro.De hoge waardering kon het enthousiasme bij de belegger niet temperen. De overname werd volledig betaald via schulden en FNG-aandelen. Een obligatie-uitgifte in juli vorig jaar in Zweden werd op gejuich onthaald: er waren meer kandidaten dan obligaties. En de aandeelhouders van FNG zetten tijdens een buitengewone algemene vergadering op 31 oktober vorig jaar unaniem het licht op groen voor de overname - op twee onthoudingen van Deminor, de specialist in de verdediging van minderheidsaandeelhouders, na.Het voorbije jaar bleef niets overeind van de hooggespannen verwachtingen. De kleding- en schoenenketen FNG ging over de kop in de Benelux (met merken als Brantano, Fred & Ginger, Miss Etam). Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen onder meer het voormalige trio aan de top.Maar de holding helemaal bovenaan, NV FNG, bleef uit het faillissement. "De NV FNG heeft vandaag nog één belang, Ellos Group in Zweden", duidt een hooggeplaatste bron. "Het team in Zweden is heel professioneel, het bedrijf draait goed en haalt goede cijfers. De vraag is: wat is de toekomst van NV FNG? Er zijn twee cruciale kwesties. Ten eerste: is een akkoord mogelijk met de voormalige eigenaar Nordic Capital (die werd onder meer aandeelhouder van FNG na de overname, nvdr)? Ten tweede: de banken leenden in april nog 20 miljoen euro, en NV FNG verleende daartoe een waarborg." FNG werkte de voorbije jaren met de banken ABN AMRO, Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.Van Ellos Group kan niet alle redding komen. Het bedrijf werd na de overname opgezadeld met alle schulden. Met een fors opgezwollen balansstructuur als gevolg. De balans van de Zweden werd in 2019 plots ruim dubbel zo zwaar als het jaar voordien.De overname mocht dus duidelijk wat kosten. Alleen al de goodwill - wat de koper denkt dat het bedrijf meer waard is dan wat in de boeken staat - tekende voor 41 procent van de ondernemingswaarde. Daarbij bleef het niet. Nog meer vrij subjectieve elementen stonden plots voor honderden miljoenen Zweedse kronen in de boeken. Klantenrelaties, merknamen, en IT-systemen waren meer dan 1,2 miljard kronen waard, of 29 procent van het balanstotaal. En dan zijn er de schulden: 132 procent hoger dan in 2018, want het bedrijf kreeg de hele schuldenlast van de overname door FNG in zijn nek gedraaid. Waardoor Ellos Group vorig jaar verlies maakte.Gelukkig doet Ellos Group het dit jaar goed, ondanks, of dankzij, corona. E-commerce groeit wereldwijd door de pandemie. De aanvoer van producten uit India, Pakistan en Bangladesh stokte niet door de covid-19-pandemie. Dat is merkwaardig. De vandaag failliete Benelux-activiteiten van FNG hadden wel last met de aanvoer uit de verre landen. Ellos Group maakte winst in het tweede kwartaal dit jaar. Toch blijft het faillissement in de Benelux een groot vraagteken. Ellos Group meldt dat het er "voorlopig" niet door wordt geraakt.