De Vlaamse overheid heeft sinds 2016 meer dan 15 miljoen euro betaald voor contracten met beveiligingsbedrijven G4S, Securitas en Seris. Intussen lopen er onderzoeken naar prijsafspraken tussen die firma's. De vraag is dus of de Vlaamse overheid niet jarenlang te veel heeft betaald.

Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) vindt dat de Vlaamse regering zich als belanghebbende moet aansluiten bij de lopende onderzoeken.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar misbruik in de beveiligingssector. De grote spelers - onder meer G4S, Securitas en Seris - worden ervan verdacht prijsafspraken te hebben gemaakt. De onderzoeken worden gevoerd door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Brusselse parket.

Uit de cijfers die Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde heeft opgevraagd, blijkt dat ook de Vlaamse overheid mogelijk sterk gedupeerd is. Jaarlijks geeft het immers gemiddeld 3 miljoen euro uit aan de drie betrokken firma's, goed voor 15 miljoen euro op vijf jaar tijd. Het gaat om de bewaking van kantoorgebouwen en grote sites van verschillende overheidsdiensten. De meeste van deze uitgaven gebeuren binnen grote raamcontracten.

'Vlaanderen moet zich daarom zo snel mogelijk als betrokken partij melden bij de drie onderzoeken die momenteel lopen. De conclusies moeten uiteraard worden afgewacht, maar indien de prijsafspraken worden bevestigd, zou dat betekenen dat de Vlaamse overheid de voorbije jaren wellicht miljoenen te veel heeft betaald voor de beveiligingsdiensten van G4S, Securitas en Seris. De kans dat Vlaanderen sterk gedupeerd is, is reëel', aldus Vande Reyde.

