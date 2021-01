Na François Fornieri en Pierre Meyers heeft de onderzoeksrechter na twee dagen verhoor ook Stéphane Moreau en Pol Heyse van hun vrijheid beroofd in het kader van de Nethys-affaire, zo meldt Le Soir zaterdagavond. Bénédicte Bayer is vrijgelaten onder voorwaarden.

De twee voormalige bazen van de Luikse groep Nethys zijn op hun beurt in beschuldiging gesteld in de affaire rond geheime vergoedingen. Ze zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst en overgebracht naar de gevangenis van Lantin.

Volgens het blad Le Vif heeft de magistraat de twee voormalige sterke mannen van het directiecomité van het Luikse bedrijf in beschuldiging gesteld van verduistering, misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen.

Oud-manager Bénédicte Bayer verliet zaterdagavond omstreeks middernacht het justitiepaleis. Ze is vrijgelaten onder voorwaarden. Ze mag het land niet verlaten en niet met derden over het dossier praten.

De Luikse zakenman François Fornieri, de vroegere voorzitter van het remuneratiecomité, en Pierre Meyers, oud-voorzitter van de raad van bestuur, zijn eerder deze week al opgesloten in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Ze worden beschuldigd van verduistering door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen.

Jacques Tison, eveneens oud-lid van het remuneratiecomité, werd ook in beschuldiging gesteld. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.

In totaal zijn nu al zes mensen in beschuldiging gesteld in het dossier. Vier van hen zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze zijn van hun vrijheid beroofd tot de beslissing van de raadkamer, die zich binnen vijf dagen uitspreekt over hun lot.

De twee voormalige bazen van de Luikse groep Nethys zijn op hun beurt in beschuldiging gesteld in de affaire rond geheime vergoedingen. Ze zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst en overgebracht naar de gevangenis van Lantin. Volgens het blad Le Vif heeft de magistraat de twee voormalige sterke mannen van het directiecomité van het Luikse bedrijf in beschuldiging gesteld van verduistering, misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen. Oud-manager Bénédicte Bayer verliet zaterdagavond omstreeks middernacht het justitiepaleis. Ze is vrijgelaten onder voorwaarden. Ze mag het land niet verlaten en niet met derden over het dossier praten. De Luikse zakenman François Fornieri, de vroegere voorzitter van het remuneratiecomité, en Pierre Meyers, oud-voorzitter van de raad van bestuur, zijn eerder deze week al opgesloten in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Ze worden beschuldigd van verduistering door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen. Jacques Tison, eveneens oud-lid van het remuneratiecomité, werd ook in beschuldiging gesteld. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.In totaal zijn nu al zes mensen in beschuldiging gesteld in het dossier. Vier van hen zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze zijn van hun vrijheid beroofd tot de beslissing van de raadkamer, die zich binnen vijf dagen uitspreekt over hun lot.