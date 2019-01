Ook postbode is nu officieel knelpuntberoep

Werkgevers hebben de grootste moeite om personeel te vinden voor openstaande vacatures. Bijna nergens elders in Europa raken vacatures moeilijker ingevuld. Vooral technisch personeel is moeilijk te vinden.

'De zoektocht naar technisch personeel wordt ronduit problematisch', aldus de VDAB. De top tien van beroepen waar werkgevers de meeste moeite mee hebben om geschikt personeel te vinden, bestaat dan ook overwegend uit technische profielen, zoals onderhoudstechnici en allerlei beroepen in de bouw.

Met stip bovenaan: werfleider. Ook verpleegkundigen staan in de top tien van moeilijk in te vullen vacatures, net als ICT-ontwikkelaars en bestuurder trekker-oplegger. Onder meer postbode, stukadoor en verzekeringsadviseur zijn dit jaar nieuw op de knelpuntberoepenlijst. Maar ook onderwijzend personeel - zowel in het lager als het middelbaar onderwijs - is een knelpuntberoep. Vooral leerkrachten technische vakken en leraars wiskunde en Frans zijn moeilijk te vinden. Andere 'klassiekers' op de lijst zijn ICT-specialisten, chef-koks, vrachtwagenbestuurders, vertegenwoordigers en callcentermedewerkers.

De krapte neemt alleen maar toe, bevestigt de VDAB. 'We stellen een enorme spagaat vast tussen de arbeidsreserve en de gevraagde profielen. Vandaar het belang van bij- en omscholing en instrumenten als werkplekleren', aldus woordvoerster Shaireen Aftab.