De Nederlandse bank ING gaat net als ABN AMRO en Rabobank klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening, compenseren.

De bank zet er 180 miljoen euro voor opzij.

Het gaat om Nederlandse klanten met bepaalde doorlopende consumentenleningen waarbij de variabele rente niet voldoende marktconform was.

Met deze stap reageert ING op een aantal uitspraken bij het financiële klachteninstituut Kifid over soortgelijke producten bij andere banken.

Volgens het financiële concern heeft de Consumentenbond positief gereageerd op het compensatievoorstel. De organisatie zou ook bereid zijn om met de bank in gesprek te gaan over de precieze uitvoering en details van de regeling, die naar verwachting voor eind 2022 afgerond zal zijn.

