Ook China bouwt Audi e-tron

De Audi e-tron, de volledig elektrische SUV die in Vorst wordt gebouwd, zal vanaf volgend jaar ook in de Chinese fabriek in Changchun worden geassembleerd. "De Audi-fabriek in Changchun maakt enkel auto's voor de Chinese markt. De export van auto's vanuit China naar andere landen is niet gepland", benadrukt Andreas Cremer, secretaris-generaal van Audi Brussels.

De Audi e-tron op het Autosalon in Brussel © belga