Brouwerij Roman is de volgende in de rij brouwers die vorig jaar verlies leden door de pandemie. Het veertien generaties oude familiebedrijf noteerde een volumeverlies van 70 procent tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar.

Na Brouwerij Haacht en Brouwerij Het Anker (Mechelen) is Brouwerij Roman uit Mater bij Oudenaarde de volgende verliesmaker. Steeds duidelijker wordt welke verwoestingen de pandemie, en vooral de maandenlange sluiting van de horeca, in onze brouwerswereld aanrichtte. Marktleider AB InBev verkocht bijvoorbeeld één miljoen hectoliter minder.

...

Na Brouwerij Haacht en Brouwerij Het Anker (Mechelen) is Brouwerij Roman uit Mater bij Oudenaarde de volgende verliesmaker. Steeds duidelijker wordt welke verwoestingen de pandemie, en vooral de maandenlange sluiting van de horeca, in onze brouwerswereld aanrichtte. Marktleider AB InBev verkocht bijvoorbeeld één miljoen hectoliter minder."De pandemie heeft onze brouwerij heel hard getroffen", zeggen de broers en gedelegeerd bestuurders Carlo (44) en Lode (43) Roman nog na. "Door de sluiting van de horeca vanaf half maart vorig jaar in België en het buitenland daalden onze volumes met 70 procent. Na de heropening volgde weliswaar een succesvolle zomer. Maar dan ging de horeca opnieuw dicht. Gelukkig was er nog de winkelverkoop, en de stijgende thuisconsumptie van vooral speciale bieren. Daarnaast kregen we een aantal nieuwe buitenlandse klanten. Zo hebben we het kunnen beperken tot 25 procent."Lees verder onder de tabelToch moest het oeroude familiebedrijf een bedrijfsverlies van ruim een half miljoen euro slikken. Het nettoverlies liep op tot ruim 700.000 euro. Opvallend in de balans is ook de forse stijging van de bankschulden, naar ruim 11 miljoen euro. Dat vertaalt zich weliswaar deels in een forse aangroei van de cash. Maar Brouwerij Roman onderscheidde zich altijd door een zeer voorzichtig investeringsbeleid, met een zeer solide solvabiliteit als gevolg. Die solvabiliteit zakte vorig jaar onder een kwart van het balanstotaal. "De stijging van de bankschulden komt onder meer door een investering in een nieuwe bottelarij in het eerste kwartaal van vorig jaar", nuanceren de broers. Met andere woorden: in volle pandemiestorm staken de broers geld in de vernieuwing van de brouwerij. Drie miljoen euro van de leningen is bovendien gewaarborgd door de overheid. Daarnaast kreeg de vennootschap enkele maanden betalingsuitstel voor de leningen, door de pandemie. Ook de eigenaars van de horecapanden sprongen de getroffen brouwerij bij door hun huurprijzen tijdelijk kwijt te schelden of te verminderen.De brouwer van onder meer het abdijbier Ename, Roman Pils en de zware blonde bieren Gentse Strop en Sloeber, haalt in normale tijden de helft van zijn volumeverkoop in een straal van 30 kilometer rond de brouwerij in de Vlaamse Ardennen. 90 procent gaat naar de horeca. Die afhankelijkheid bouwt Roman al enkele jaren af. "Tijdens de horecasluitingen konden we een aantal goed werkende promotiecontracten afsluiten met de winkelketens waaraan we leveren", bevestigen de broers. "En het aandeel van de export bedroeg 30 procent in 2019, maar zal dit jaar hoger liggen, onder meer door een sterke verkoopstijging in Frankrijk."