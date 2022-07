De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways haalt nog eens 800 vluchten uit haar zomerschema. Dat moet helpen om last minute annuleringen van vluchten te vermijden in tijden van personeelstekorten in de luchtvaartsector en lange wachtrijen in luchthavens.

De 800 extra annuleringen komen boven op de zowat 8.000 vluchten die British Airways eerder al schrapte. Het vluchtschema tot oktober is intussen met 11 procent afgebouwd.

De luchtvaartmaatschappij schrapte de extra vluchten nadat de Britse regering had beslist om de regels van start- en landingsrechten - de zogenoemde slots - te versoepelen. In normale tijden kunnen maatschappijen slots verliezen als ze die niet gebruiken. Dankzij de versoepeling kunnen ze nu vluchten annuleren zonder daarvoor bestraft te worden. Dat moet de toestand voor de reizigers langer op voorhand duidelijk maken.

'Nu de hele luchtvaartindustrie de meest uitdagende periode in de geschiedenis doormaakt, moeten we spijtig genoeg het aantal vluchten nog meer beperken', aldus een woordvoerder van British Airways. 'We hebben contact met de klanten om ons te verontschuldigen en een omboeking of terugbetaling te geven.'

In heel Europa moeten luchthavens de capaciteit beperken en luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen wegens personeelstekorten. Veel mensen uit de sector vertrokken tijdens de coronacrisis en nu de vraag naar vliegreizen herstelt, hebben ze het moeilijk om alle vacatures in te vullen.

