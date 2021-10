Staalreus ArcelorMittal verlaagt de productie van een aantal van zijn fabrieken in Europa. Volgens het staalconcern komen er "selectieve productiepauzes" omdat de hoogovens niet rendabel kunnen draaien door de oplopende energieprijzen.

Het gaat in het bijzonder om fabrieken die langstaalproducten produceren. Belgische sites zijn niet betrokken, klinkt het bij de staalgroep. ArcelorMittal heeft onder meer een hoogoven in Gent.

De productiebeperkingen zullen geen "significante invloed" hebben op de volumes of de leveringen aan klanten, zegt ArcelorMittal. Het bedrijf zou nochtans al een toeslag hebben geheven op een aantal producten, aldus Bloomberg, maar blijkbaar volstaat die niet.

De maatregel is een reactie op de torenhoge energieprijzen die het moeilijk maken om staal winstgevend te produceren. Ook andere bedrijven zoals de Spaanse staalfabrikant Sidenor Arceros en aluminiumfabrikant Nyrstar snoeiden om die reden al in hun productie.

Door de grote vraag naar gas en elektriciteit sinds het economische herstel van de coronacrisis, het koude voorjaar en minder opgewekte energie uit duurzame bronnen, lopen de energieprijzen op en zijn de gasvoorraden in Europa kleiner.

