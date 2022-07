Nadat op woensdag het Italiaanse IREM al naar buiten kwam met een soortgelijk persbericht, ontkent nu ook de Franse aannemer Ponticelli elke betrokkenheid bij mensenhandel op de werf van chemiebedrijf Borealis in Kallo. De tijdelijke joint venture IREM-Ponticelli werd ingeschakeld om de werken van Borealis in goede banen te leiden.

Op de bouwwerf van een plasticfabriek van Borealis werden eerder 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel ontdekt. Borealis reageerde vol verbazing en schorste daarop de samenwerking met IREM-Ponticelli. Volgens een voormalig arbeidsauditeur (Ebe Verhaegen, red.) was Borealis wel degelijk op de hoogte van wantoestanden.

'Ponticelli Frères heeft niets te maken met de aangewreven feiten", stelt het bedrijf donderdag in een persbericht. 'Ponticelli Frères heeft geen van de betrokken personen in dienst genomen en werkt evenmin samen met de mogelijk betrokken uitzendbureaus.' IREM meldde woensdag dat het wél samenwerkt met een interimkantoor en dat men zou nagaan of de strafbare feiten zich daar zouden hebben voorgedaan.

Ponticelli verbindt zich er nu toe om - net zoals IREM - ten volle met de autoriteiten samen te werken. 'Wij zijn ervan overtuigd dat alle bewijzen die wij aan de bevoegde autoriteiten aanleveren, zo snel mogelijk elke verdenking met betrekking tot ons bedrijf zullen wegnemen.'

IREM-Ponticelli stelt dat het geen werknemers rechtstreeks in dienst heeft in Kallo. 'In overeenstemming met de voorwaarden van onze vereniging is elk bedrijf verantwoordelijk voor zijn individuele sites en de middelen die worden ingezet om het gecontracteerde werk te voltooien. Wij betreuren elk misbruik van werknemers en zijn diep getroffen door dit nieuws.'

Ponticelli meldt dat zijn medewerkers dagelijks aanwezig zijn op talrijke werven 'met een niet aflatende inzet'. Hoe de mensenhandel heeft kunnen plaatsvinden in Antwerpen, blijft dus voorlopig koffiedik kijken. De uiterst linkse partij PVDA wil ondertussen de aansprakelijkheid uitbreiden van bedrijven die met onderaannemingen werken. De partij zal daarvoor een wetsvoorstel indienen, zegt Kamerfractieleidster Sofie Merckx donderdag.

