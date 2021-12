De Oost-Vlaamse luierproducent Ontex gaat zijn activiteiten grondig herschikken. Het bedrijf plooit zich terug op Europa en Noord-Amerika en gaat nog meer kosten besparen.

Ontex kondigde de nieuwe strategie woensdag aan, naar aanleiding van een investeringsdag. Het bedrijf uit Erembodegem gaat zich concentreren op de activiteiten in Europa en Noord-Amerika. Die activiteiten waren in 2020 goed voor 1,43 miljard euro omzet, of 70 procent van de totale omzet. Ze hebben ook een hogere winstmarge.

Ontex stapt uit de activiteiten in de rest van de wereld, waar het met lokale merken actief is. Ze voldoen niet aan de vereisten inzake rendement, klinkt het. Ontex gaat 'de beste strategische oplossingen op lange termijn onderzoeken'.

Ontex gaat bovendien verder kosten besparen. Details over waar zal worden gesneden, geeft het bedrijf niet.

De luierproducent komt woensdag ook met een winstwaarschuwing. Ontex blijft last hebben van verstoringen in de toelevering. De verwachte verbetering in het vierde kwartaal verliep trager dan verwacht. Omzet en winst zullen een half procentpunt lager uitvallen dan eerdere prognoses.

