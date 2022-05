Luierfabrikant Ontex bevestigt woensdag in een persbericht dat het 'verkennende besprekingen'voert met de investeringsmaatschappij American Industrial Partners (AIP) over 'een mogelijke transactie die tot een bedrijfscombinatie met Attindas zou kunnen leiden'. Luierproducent Attindas is een portefeuillebedrijf van AIP.

Dinsdag meldde nieuwsagentschap Bloomberg dat AIP een overname van Ontex overweegt.

De besprekingen zitten, volgens Ontex, nog in een vroeg stadium. 'Er werd nog geen overeenstemming bereikt over de structuur of de voorwaarden van een mogelijke transactie', klinkt het verder. 'Er bestaat geen zekerheid dat een dergelijke overeenkomst zal worden bereikt of, indien dat het geval is, op welke voorwaarden.'

Het Oost-Vlaamse bedrijf zegt dat het de markt zal informeren 'indien en wanneer het daartoe verplicht is'.

De luierfabrikant noteert op de beurs van Brussel en heeft er een marktwaarde van 513 miljoen euro. Volgens Bloomberg zou AIP bij een overname Ontex kunnen combineren met Domtar Personal Care, dat vandaag Attindas heet. AIP kocht dat bedrijf vorig jaar van Domtar Corp. voor 920 miljoen dollar, nadat Ontex zelf in 2020 een bod had overwogen.

In maart al waren er berichten dat GBL, met 20 procent de grootste aandeelhouder van Ontex, het bedrijf van de beurs wil halen en een uitkoopbod overweegt.

