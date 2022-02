Ontex, het bedrijf dat luiers en maandverbanden produceert, zal over het afgelopen boekjaar geen dividend uitkeren, blijkt woensdag bij de presentatie van de jaarresultaten

Het beursgenoteerde bedrijf uit Aalst heeft een moeilijk jaar achter de rug, met oplopende kosten voor zijn grondstoffen, die maar deels konden worden gecompenseerd door besparingen. De winstmarge krimpt en netto werd een verlies van 61,9 miljoen euro in de boeken geschreven.

Ontex kondigde vorig jaar al aan dat het tot 2023 120 miljoen euro wil besparen om de duurdere grondstoffen te compenseren. In 2021 werd er al flink bespaard, maar dat bleek onvoldoende om de duurdere grondstoffen te compenseren. De brutowinstmarge daalde met 2,8 procentpunt tot 8,5 procent. Het bedrijf heeft het in het persbericht over "ongekende inflatie-effecten op grondstoffen en overige bedrijfskosten". De recurrente brutowinst (ebitda) lag ruim een kwart lager dan in 2020, op 172,2 miljoen euro.

Ontex boekte een omzet van 2,026 miljard euro, 1,5 procent minder dan het jaar voordien, door lagere volumes. In de tweede jaarhelft stegen de prijzen wat.

Vorig jaar waren er al berichten dat Ontex het verkoopproces van zijn Braziliaans filiaal zou zijn opgestart. Woensdag bevestigt het bedrijf dat het "actief op zoek is naar desinvesteringsopportuniteiten voor zijn activiteiten in emerging markets". Ontex is sinds 2016 actief in Brazilië, na de overname van de luieractiviteiten van Hypermarcas, maar die overname bezorgde de groep al veel kopzorgen. De nieuwe strategie richt zich nu op de Europese en Noord-Amerikaanse markt.

Ook voor dit en volgend jaar verwacht Ontex een druk op de kosten en zal er dus verder worden bespaard (60 miljoen euro in 2022). Tegelijk zal het bedrijf zijn prijzen optrekken en verwacht het dus ook meer omzet en een geleidelijke verbetering van zijn winstmarge.

Beleggers reageerden positief, want na een uur handel stond het aandeel van Ontex 3,4 procent hoger.

