Luierproducent Ontex ziet zowel de winst als de omzet dalen in het eerste kwartaal. Het bedrijf spreekt van een 'dieptepunt in de verkopen' en neemt nu maatregelen. Zo gaat het dividend op de schok en trekt Ontex een nieuwe financieel topman aan. Ook creëert het bedrijf de functie van chief supply chain officer.

De omzet van Ontex daalde met 16,5 procent tot 480 miljoen euro en de recurrente ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) dook zowat een kwart lager (-24,9 procent) tot 49,6 miljoen euro.

'We zijn niet tevreden met de commerciële prestaties in het eerste kwartaal. Deze waren weliswaar geanticipeerd, maar tonen duidelijk aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Na een dieptepunt in de verkopen in het eerste kwartaal, werken onze teams aan een herstel van de omzet voor de rest van het jaar en aan het temperen van de impact van de stijgende grondstofprijzen', zegt CEO Esther Berrozpe in het resultatenbericht. Zij leidt sinds 1 januari het bedrijf met hoofdzetel in Erembodegem nabij Aalst.

Ontex neemt 'belangrijke stappen om de strategische prioriteiten om te zetten in actie', klinkt het. Het bedrijf stelt onder meer een nieuwe CFO (Peter Vanneste) aan en creëert de functie van hief supply chain officer. Vincent Crepy moet in die functie onder meer de distributieketen van begin tot einde beheren en de 'operationele efficiëntie maximaliseren'. Vanneste en Crepy starten op 1 mei.

Om de schulden onder controle te houden, schrapt Ontex het dividend en worden investeringen beperkt tot essentiële projecten, klinkt het ook. Het bedrijf presenteert op 21 juni een update van de strategische initiatieven en financiële doelstellingen. Eind juli volgen de haljaarcijfers.

Ontex verwacht voor het lopende boekjaar een stabiele omzet op vergelijkbare basis, met een groei die in het tweede kwartaal begint.

