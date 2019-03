Onno van de Stolpe (CEO Galapagos): 'Dit is nog maar het begin'

Met positieve finale testresultaten eindelijk in de hand, stormt het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos richting de commerciële lancering van zijn eerste geneesmiddel. Voor CEO Onno van de Stolpe bewijst het het enorme potentieel van het bedrijf.

"Op naar de volgende, dit is nog maar het begin", schrijft Van de Stolpe in een boodschap naar aanleiding van de finale testresultaten voor filgotinib als reumamedicijn. In een begeleidende videoboodschap zegt de CEO, die Galapagos twintig jaar geleden oprichtte en er sindsdien CEO van is, dat het een van de belangrijkste biofarmabedrijven ter wereld kan worden. "We kunnen om het even welk farmabedrijf uitdagen met een programma dat in potentieel zijn gelijke niet kent."

...