Er heerst onduidelijkheid over de beursgang van Budweiser Brewing Company APAC, de Aziatische poot van AB InBev.

Bronnen bij het persagentschap Bloomberg melden dat er problemen zijn met de prijszetting. Het bedrijf bekijkt naar verluidt verschillende opties, waaronder uitstel om op later tijdstip en aan andere voorwaarden naar de financiële markten te trekken.

The Asia Pacific unit of AB InBev is struggling to price a nearly $10 billion Hong Kong IPO, sources say https://t.co/KXqkLvIwAn — Bloomberg (@business) July 12, 2019

Vorige week meldde het bedrijf dat de beursgang later deze maand zou plaatsvinden in Hongkong. Een beursgang die tot 9,8 miljard dollar kan opleveren, geld waarmee AB InBev onder meer wil groeien in Japan.

Maar donderdag deden geruchten de ronde dat de beursgang wellicht gebeurt tegen de onderkant van de opgegeven prijsvork (40-47 Hongkong dollar), en daardoor minder opbrengt dan verhoopt.

Die geruchtenmolen draait vrijdag dus voort. Zo meldt nieuwsagentschap Reuters dat AB InBev wacht om de prijs vast te leggen. Dat zou vandaag - vrijdag - gebeuren, maar mogelijk gebeurt dat pas maandag. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg bekijkt het bedrijf verschillende opties, inclusief een uitstel om op een later tijdstip en tegen andere voorwaarden het bod te herlanceren. Er zou onvoldoende vraag zijn naar de aandelen om aan een prijs binnen de prijsvork te geraken. Het bedrijf geeft geen commentaar.

Budweiser Brewing Company APAC Limited omvat de Aziatische activiteiten van AB InBev. De tak is voornamelijk actief in China, Australië, Zuid-Korea, India en Vietnam. In mei diende het bedrijf de eerste documenten in met het oog op een beursgang.