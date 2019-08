Gilles Quoistiaux is journalist bij Trends-Tendances.

In amper enkele maanden zijn in ons land tientallen CBD-winkels opgedoken. Ze profiteren van de juridische onduidelijkheid en verkopen de cannabisplant, ontdaan van de roesverwekkende component.

De inrichting is strak. Een display, een toonbank, twee wandrekken. Op een grote houten tafel prijken enkele tablets. Je zou je haast in een Apple Store wanen. Als je wat aandachtiger kijkt en ziet welke producten Organic Grams verkoopt, verdampt elke twijfel. Van Sweet Amnesia (15 euro voor twee gram) over Super Silver Haze (20 euro) tot Shiva (22 euro).

...