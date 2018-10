Onderzoekscentrum Flanders Make stelt nieuwe labo's voor

Met de steun van de nieuwe labo's kunnen bedrijven hun producten beter en sneller ontwikkelen en op de markt brengen. Bovendien kan het mobiele Make Lab de nieuwste productietechnieken zelfs tot bij de bedrijven brengen. "We helpen hen hun productieprocessen te versterken, bijvoorbeeld met robots die samenwerken met mensen en met toepassingen van virtual en augmented reality. Zo mikken we samen op meer productie in Vlaanderen", vertelt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make.

Het onderzoekscentrum wil bedrijven zo ook meenemen richting de nieuwe productietechnologieën van 'industrie 4.0', die premiumproducten en zelfs maatwerk wil leveren tegen de kostprijs van serieproductie. "Onze maakindustrie doet het goed en zit op een groeipad. Met topinfrastructuur wil Flanders Make de Vlaamse bedrijven ondersteunen om uit te groeien tot fabrieken voor de toekomst die topproducten maken", zegt voorzitter van de raad van bestuur Urbain Vandeurzen.

In de jongste vier jaar verdubbelde het aantal werknemers van Flanders Make in Lommel van 25 naar 50. De komende vijf jaar moet het personeelsbestand op de site opnieuw verdubbelen richting 100 werknemers.

Flanders Make krijgt steun van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De investering van 5 miljoen euro voor de nieuwe infrastructuur komt voor 40 procent vanuit het EFRO.

Ook in Kortrijk, Leuven en Waterschei

De nieuwe labo's zijn een 'Operator Support 4.0 Lab' voor efficiënte productie-organisatie en samenwerking tussen mens en robot, een 'Joining & Materials Lab' dat adviseert over verlijming van materialen - met uitgebreide apparatuur om de productiemethodes en de levensduur van de verbindingen realistisch e testen - en een 'E-Powertrain Lab' voor het optimaliseren van elektrische aandrijvingen en motoren.

Flanders Make blijft uitbreiden. In de Leuvense Gaston Geenslaan, vlakbij imec, gaat begin december een vestiging open die zich toelegt op machinebouw en mechatronica, artificiële intelligentie en 3D printing. In Kortrijk zit Flanders Make tijdelijk onder dak bij de hogeschool Howest in afwachting van een eigen locatie. Daar wordt het accent de 'fabriek van de toekomst' en de productie van loten van één stuk.

Voorzitter Urbain Vandeurzen verwacht dat hij eind dit jaar nieuws kan brengen over nog een vierde vestiging, in het Thor Park in Waterschei. Doel is dat Flanders Make 500 hooggespecialiseerde ingenieurs en operatoren ter beschikking kan stellen van de Vlaamse industrie.