Er is al langer kritiek op de coronadeals die de regering Trump heeft gesloten met bedrijven zoals Kodak en Philips.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat onderzoek doen naar de coronacontracten die handelsgezant Peter Navarro heeft gesloten met bedrijven. De Democratische politicus Raja Krishnamoorthi, die een commissie voorzit die het onderzoek gaat verrichten, heeft dat gezegd tegen nieuwszender CNBC.

Er is al langer kritiek op de deals die de regering van president Donald Trump met bedrijven heeft gesloten. Het onderzoek naar Navarro past dan ook binnen een breder onderzoek dat onder meer werd ingegeven door een deal met Kodak. Het voormalige fotobedrijf zou zich willen richten op farmacie en kreeg meteen een contract met de Amerikaanse regering waardoor de koers van het bedrijf op de beurs de hoogte inschoot.

Eerder deze week zegde de Amerikaanse regering contracten voor de toekomstige levering van beademingsapparatuur door Philips en twee andere bedrijven op. Die plotselinge omwenteling was aanleiding voor het onderzoek naar Navarro. Volgens Krishnamoorthi was de deal met Philips, dat 43.000 apparaten zou leveren, maar er nu maar 12.300 aan de Amerikanen kwijt kan, 'slecht onderhandeld'.

De Democraten hadden eind juli al kritiek op Philips omdat het bedrijf te veel geld zou hebben gevraagd voor beademingsapparatuur. Volgens Philips ging de vergelijking van de politici niet op omdat ze keken naar apparaten die Philips met korting had geleverd als onderdeel van een onderzoeks- en ontwikkelingscontract.

