Het ondernemersvertrouwen blijft verder dalen in België. De conjunctuurbarometer verslechtert voor de zevende maand op rij, zij het in een iets trager tempo. Dat blijkt donderdag uit de resultaten van de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

De indicator van het ondernemersvertrouwen komt in november uit op -16,6, na -15,5 in oktober.

De daling van het vertrouwen is het duidelijkst bij de dienstverlening aan bedrijven, alleen de bouwsector ontsnapt aan de achteruitgang.

In de dienstverlening aan bedrijven zakt de indicator van -2,7 naar -10,7. In de verwerkende nijverheid gaat het om een afname van -19,7 naar -20,1 en in de handel van -23,5 naar -24,5. In de bouwnijverheid verbeterde de indicator van -7,4 in oktober naar -4,6 in november.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft neerwaarts gericht.

© NBB

