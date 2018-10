Ondernemersorganisatie Voka over brexit: 'Nu moet er tot de finish onderhandeld worden'

De Europese Unie organiseert voorlopig geen extra brexit-top in november om de laatste knopen tussen de EU en Groot-Brittannië door te hakken. Er is nog niet voldoende vooruitgang geboekt in de onderhandelingen, zei Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdagavond na een uiteenzetting van de Britse premier Theresa May.

Ondernemersorganisatie Voka maakt zich zorgen. 'Er is geen tijd meer. Nu moet er tot de finish onderhandeld worden', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'Nu moeten er knopen doorgehakt worden om een broodnodig akkoord veilig te stellen. Anders wordt het een no deal, met heel zware gevolgen voor onze Vlaamse bedrijven.'

Intussen adviseert Voka haar leden om uit te gaan van een 'harde brexit' eind maart volgend jaar, waarbij er dus geen nieuw handelsakkoord tussen de EU en de Britten is. 'De brexit-onderhandelingen zitten diep in de blessuretijd. Zelfs als er een akkoord wordt gevonden, is de kans nog steeds reëel dat dit weggestemd wordt door het Britse parlement', verduidelijkt Maertens. 'Bedrijven worden met de rug tegen de muur geplaatst. Een afwachtende houding aannemen is niet meer verantwoord.'

Voka roept ook de overheid nog eens op zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Britse uitstap uit de Europese Unie. 'De ambitie moet zijn om van België de draaischijf te maken in de Anglo-Europese handel na de brexit', zegt Maertens. 'Wij roepen dan ook de Belgische en Vlaamse Regering op om een strategie te ontwikkelen om te verzekeren dat onze bedrijven nog steeds vlot handel kunnen drijven met het VK.'