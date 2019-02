Omzetgroei taxidienst Uber zwakt fors af

De omzet ging vorig jaar met 43 procent omhoog tot 11,3 miljard dollar, maar in 2017 was dit nog een stijging van 61 procent. Verder leed Uber een onderliggend verlies van 1,8 miljard dollar, tegen een min van 2,2 miljard dollar een jaar eerder. Inclusief de verkoop van activiteiten in Rusland en Zuidoost-Azië boekte het bedrijf een winst van 370 miljoen dollar. Een jaar eerder stond er een nettoverlies van 4,5 miljard dollar.

Uber profiteert bij zijn omzet van de stijgende passagiersboekingen, maar de winstgevendheid wordt zwaar gedrukt door de vele investeringen die Uber doet. Zo geeft de onderneming grote bedragen uit aan bijvoorbeeld onderzoek naar zelfrijdende auto's en investeringen in maaltijdbezorgingsdiensten. Uber zou spoedig zijn debuut op Wall Street willen maken. De waardering zou op wel 120 miljard dollar liggen. Tot de grootste investeerders in het in 2009 opgerichte bedrijf uit San Francisco behoort onder meer het Japanse technologieconcern SoftBank.

Het bedrijf is niet beursgenoteerd en dus niet verplicht resultaten naar buiten te brengen, maar doet dit toch vanwege de grote belangstelling van investeerders in Uber en omdat veel informatie naar buiten lekte.