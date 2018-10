Omzet Barco stijgt minder dan verwacht

De bestellingen in de periode juli-september klokten af op 243,3 miljoen euro, een daling met 6,1 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2017. Het orderboek vanaf 30 september 2018 klokt af op 319,5 miljoen euro: 0,8 procent minder dan een jaar eerder, maar 12 procent meer vergeleken met eind 2017. Zowel de omzet als de orders bleven onder de doorsnee analistenverwachting die het bedrijf zelf verschafte.

Volgens CEO Jan De Witte stegen de bestellingen en verkoop van cinemaprojectoren zowel in de VS als Europa. 'In het derde kwartaal slaagden we erin de trend van de eerste jaarhelft te keren en stegen de verkopen van de groep door een sterke omzetgroei voor zowel de Enterprise- als de Healthcare-divisie', voegt hij woensdag toe in het persbericht.

Barco verwacht dit jaar een vergelijkbare omzet als in 2017, maar een hogere ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardverminderingen).