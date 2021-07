Omzet autobouwer Tesla verdubbeld naar 12 miljard dollar

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. De omzet bedroeg 12 miljard dollar tegen 6 miljard dollar vorig jaar, toen vanwege de coronapandemie de grote fabriek van Tesla in het Californische Fremont tijdelijk stil werd gelegd.