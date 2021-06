Voor corona reisden Belgische topmanagers, kmo-leiders of oprichters van start-ups graag naar 's werelds broedplekken voor innovatie, zoals Silicon Valley in de Verenigde Staten, Singapore of Shenzhen in Azië. Waarom zo ver gaan, als er ook in België verborgen inspirerende kampioenen zijn, dachten Omnia Travel en Start it X. Beide organisaties pakken uit met hun eerste inspiratiereis op eigen bodem.

De afgelopen jaren trokken Belgische ondernemers met organisaties als nexxworks of Startups.be/Scale-ups.eu naar Amerikaanse techsteden, en later steeds vaker naar Aziatische innovatiehotspots. De coronapandemie maakte daar tijdelijk een einde aan.

De afgelopen jaren trokken Belgische ondernemers met organisaties als nexxworks of Startups.be/Scale-ups.eu naar Amerikaanse techsteden, en later steeds vaker naar Aziatische innovatiehotspots. De coronapandemie maakte daar tijdelijk een einde aan.Tijdens de lockdown rijpte bij twee organisaties uit de stal van KBC Groep het plan om Belgische techpioniers en wereldspelers meer op de voorgrond te laten treden. Start it X, een zusterorganisatie van de accelerator Start it @KBC, begeleidt Belgische bedrijven die willen innoveren en koppelt ze aan buitenlandse scale-ups. Ook de zakenreisorganistie Omnia Travel behoort tot KBC Groep.Onder het toeziend oog van Johan Thijs, de CEO van KBC Groep, werkten Lode Uytterschaut, de CEO van Start it X, en Jan Van Steen, general manager van Omnia Travel, een driedaagse inspiratiereis uit voor deelnemers die een topfunctie hebben in hun bedrijf. De eerste editie in oktober voert de deelnemers onder meer langs imec, Barco, Port of Antwerp en Pairi Daiza (zie kader Drie dagen inspiratie)."We hebben veel bedrijven op wereldniveau, maar die zijn niet voldoende bekend, onder meer door onze typische bescheidenheid", zegt Lode Uytterschaut van Start it X. "Waarom zouden we geen moeite doen om Belgische kampioenen meer voor het voetlicht te brengen, in plaats van altijd naar China of Silicon Valley te gaan? Wij hebben ook leidende spelers. Bovendien zijn de omstandigheden waarin die bedrijven ondernemen dezelfde als voor de Belgische deelnemers aan het programma."Op de buitenlandse reizen langs Apple, Google, Tencent of Alibaba raak je volgens Lode Uytterschaut nauwelijks echt achter de schermen en krijg je moeilijk toegang tot de top van het bedrijf. "Vaak kom je niet verder dan een experience center", zegt Uytterschaut. "Op onze Innovation Trip, Made In Belgium delen de CEO's zelf hun ervaringen."Bij de eerste editie in oktober zijn onder meer Jan De Witte, de CEO van Barco, Johan Thijs, de CEO van KBC Groep, en Eric Domb, de CEO van Pairi Daiza, de gastheren. Al benadrukt Lode Uytterschaut dat niet enkel grote bedrijven, maar ook start-ups op het programma staan: "Ray & Jules brandt bonen op zonne-energie. Dat bedrijf heeft misschien niet dezelfde schaal als Barco, maar het is ook een wereldautoriteit in wat het doet."Uytterschaut en Van Steen zijn van plan na de eerste Innovation Trip, Made In Belgium nieuwe edities op touw te zetten, telkens met andere bedrijven. Gevraagd naar welke bedrijven op hun lijst staan, laten ze niet in hun kaarten kijken. Een andere optie die wordt onderzocht is een editie voor buitenlandse ondernemers die het Belgische innovatielandschap beter willen leren kennen.Als zakenreisaanbieder heeft Omnia Travel ervaring met het in elkaar steken van zulke programma's. "Op die reizen zie je altijd een groepsdynamiek tussen de deelnemers ontstaan. Dat is ook nu de bedoeling", zegt Jan Van Steen. "Daarom zijn er ook voldoende rustpunten, zodat mensen even afstand kunnen nemen en met elkaar kunnen praten. Pairi Daiza is niet enkel een fantastisch ondernemersverhaal, maar ook een goede locatie om dat te kunnen doen." Lode Uytterschaut wil die serendipiteit, zoals hij het noemt, nog een zetje geven door Conversation Starter in te schakelen. Dat event- en netwerkplatform, dat behoort tot het netwerk van Start it @KBC, gooide tijdens de lockdown hoge ogen met zijn software om deelnemers aan events aan elkaar te koppelen voor korte onlinegesprekken.