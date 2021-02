Projectontwikkelaar Matexi krijgt een nieuwe topman. Huidig CEO Gaëtan Hannecart zet na 26 jaar een stap opzij, meldt het West-Vlaamse bedrijf woensdag. OP 5 mei volgt Olivier Lambrecht Hannecart op als topman van Matexi.

Gaëtan Hannecart werd in 1994 de CEO van Matexi. Het bedrijf realiseerde toen met 30 werknemers een omzet van 20 miljoen euro. Matexi is intussen uitgegroeid tot een organisatie van meer dan 300 mensen en een omzet van zowat 400 miljoen euro, met kantoren in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen.

De operationele leiding over Matexi komt vanaf 5 mei in handen van Olivier Lambrecht. Hij was de voorbije drie jaar actief bij Emaar, het grootste vastgoedbedrijf in Dubai.

'Dit is geen donderslag bij heldere hemel', zegt Matexi-woordvoerder Kristoff De Winne. Na 26 jaar de operationele leiding te hebben gehad over Matexi, kiest Hannecart nu voor een meer strategische functie, klinkt het. Hij blijft actief als aandeelhouder (Matexi is een familiebedrijf, red.), bestuurder en voorzitter van het investeringscomité. Hij zal zich meer bezighouden met de visie en langetermijnstrategie en met de verdere geografische uitbreiding. Hij blijft ook CEO van Abacus Group, de holding boven Matexi.

Gaëtan Hannecart werd in 1994 de CEO van Matexi. Het bedrijf realiseerde toen met 30 werknemers een omzet van 20 miljoen euro. Matexi is intussen uitgegroeid tot een organisatie van meer dan 300 mensen en een omzet van zowat 400 miljoen euro, met kantoren in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen. De operationele leiding over Matexi komt vanaf 5 mei in handen van Olivier Lambrecht. Hij was de voorbije drie jaar actief bij Emaar, het grootste vastgoedbedrijf in Dubai. 'Dit is geen donderslag bij heldere hemel', zegt Matexi-woordvoerder Kristoff De Winne. Na 26 jaar de operationele leiding te hebben gehad over Matexi, kiest Hannecart nu voor een meer strategische functie, klinkt het. Hij blijft actief als aandeelhouder (Matexi is een familiebedrijf, red.), bestuurder en voorzitter van het investeringscomité. Hij zal zich meer bezighouden met de visie en langetermijnstrategie en met de verdere geografische uitbreiding. Hij blijft ook CEO van Abacus Group, de holding boven Matexi.