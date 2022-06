Volgens TotalEnergies is het olielek dat zondag was ontstaan bij zijn olieraffinaderij in het Antwerpse havengebied gestopt en is de vervuiling op de Schelde 'onder controle'. 'Er worden nog testen uitgevoerd voor we de productie-eenheid in kwestie opnieuw opstarten', zegt woordvoerster Ann Veraverbeke.

Het lek ontstond zondag door een technische storing aan een koeler die hete olie afkoelt met behulp van koud water. Een onbekende hoeveelheid olie kwam zo in koelwater terecht, dat vervolgens in de Schelde belandde. 'Door de productie-eenheid te stoppen, is ook het lekken gestopt', zegt Veraverbeke. 'Zondagavond was het koelwater weer van goede kwaliteit en dat is nu nog steeds het geval.'

Op de Schelde was zondag lokaal een lichte oliefilm op het water merkbaar. 'Ook daar is de situatie sterk verbeterd, onder meer door verdamping en de stroming', stelt Veraverbeke. 'Dat is ons ook bevestigd door de scheepvaartpolitie. We blijven de situatie natuurlijk monitoren en indien nodig zullen we een reiniging uitvoeren.' Zo'n reiniging zou dan vooral aan de oever kunnen gebeuren, want volgens TotalEnergies is het verwijderen van de oliefilm op het water niet haalbaar. 'Het is een dunne laag van een licht olieproduct', stelt Veraverbeke.

