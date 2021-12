De wereldwijde economie groeit dit jaar iets minder snel dan verwacht, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuwe prognose.

De denktank gaat nu uit van een groei van 5,6 procent waar dat eerder nog 5,7 procent was. Bovendien is de groei steeds onevenwichtiger, mede door het verschil in het tempo van de vaccinatie tegen covid-19.

De geïndustrialiseerde landen naderen het groeipad dat voor de pandemie werd verwacht, terwijl de lage-inkomenslanden, vooral die met een lage vaccinatiegraad, dreigen achterop te geraken. Om ervoor te zorgen dat de economie geen verdere schade oploopt, is snel blijven vaccineren dan ook noodzakelijk, benadrukt de OESO. Ook in armere landen. Daarmee kan worden voorkomen dat er steeds nieuwe varianten van het virus opduiken, die dan weer voor meer onzekerheid zorgen.

The latest @OECD #EconomicOutlook expects world GDP to grow by 5.6% this year, 4.5% in 2022 and 3.2% in 2023.



Compare GDP growth projections for G20 economies⤵️

(1/2)#EconomicOutlook #OECD pic.twitter.com/PQBBzimlJb — OECD Economics (@OECDeconomy) December 1, 2021

Volgens analisten van Oxford Economics zou de nieuwe omikronvariant die onlangs werd ontdekt en erg besmettelijk is, een negatieve impact kunnen hebben van 0,25 tot 2 procentpunten op de economische groei van volgend jaar, afhankelijk van de maatregelen die genomen moeten worden om het virus onder controle te houden.

OESO houdt de verwachting voor de wereldeconomie voor 2022 voorlopig gelijk op 4,5 procent. In 2023 groeit de mondiale economie met 3,2 procent, denkt de OESO. Dat is ongeveer het groeitempo van voor de pandemie.

Ook voor de eurozone werd de OESO iets minder positief voor dit jaar met een verwachte groei van 5,2 procent. De prognose voor de Amerikaanse economie ging omlaag naar een groei van 5,6 procent en die van China werd neerwaarts bijgesteld naar een groei van 8,1 procent dit jaar en 5,1 procent volgend jaar.

OESO-hoofdeconoom Laurence Boone zei in een toelichting nog dat dat het 50 miljard dollar zou kosten om de hele wereldbevolking te vaccineren. Dat is maar een fractie vergeleken met de duizenden miljarden die grote industrielanden hebben uitgegeven om de economische impact van de coronacrisis tegen te gaan.

De denktank gaat nu uit van een groei van 5,6 procent waar dat eerder nog 5,7 procent was. Bovendien is de groei steeds onevenwichtiger, mede door het verschil in het tempo van de vaccinatie tegen covid-19.De geïndustrialiseerde landen naderen het groeipad dat voor de pandemie werd verwacht, terwijl de lage-inkomenslanden, vooral die met een lage vaccinatiegraad, dreigen achterop te geraken. Om ervoor te zorgen dat de economie geen verdere schade oploopt, is snel blijven vaccineren dan ook noodzakelijk, benadrukt de OESO. Ook in armere landen. Daarmee kan worden voorkomen dat er steeds nieuwe varianten van het virus opduiken, die dan weer voor meer onzekerheid zorgen. Volgens analisten van Oxford Economics zou de nieuwe omikronvariant die onlangs werd ontdekt en erg besmettelijk is, een negatieve impact kunnen hebben van 0,25 tot 2 procentpunten op de economische groei van volgend jaar, afhankelijk van de maatregelen die genomen moeten worden om het virus onder controle te houden. OESO houdt de verwachting voor de wereldeconomie voor 2022 voorlopig gelijk op 4,5 procent. In 2023 groeit de mondiale economie met 3,2 procent, denkt de OESO. Dat is ongeveer het groeitempo van voor de pandemie. Ook voor de eurozone werd de OESO iets minder positief voor dit jaar met een verwachte groei van 5,2 procent. De prognose voor de Amerikaanse economie ging omlaag naar een groei van 5,6 procent en die van China werd neerwaarts bijgesteld naar een groei van 8,1 procent dit jaar en 5,1 procent volgend jaar. OESO-hoofdeconoom Laurence Boone zei in een toelichting nog dat dat het 50 miljard dollar zou kosten om de hele wereldbevolking te vaccineren. Dat is maar een fractie vergeleken met de duizenden miljarden die grote industrielanden hebben uitgegeven om de economische impact van de coronacrisis tegen te gaan.