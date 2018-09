OESO merkt onweerswolken boven wereldeconomie

Toenemende handelsconflicten, politieke risico's en zwakkere groeivooruitzichten voor opkomende economieën wegen op de wereldwijde economie. Dat is de beknopte samenvatting van het recente OESO-rapport over de economische prognoses. Het lijkt er op dat de groei een plafond heeft bereikt, aldus de economische denktank.

De dreigende onweerswolken brachten de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling er toe om de groeivooruitzichten naar beneden bij te stellen.

De organisatie gaat nu uit van een wereldwijde groei dit en volgend jaar van 3,7 procent. Dat is respectievelijk 0,1 en 0,2 procentpunt minder dan in eerdere prognoses.

De OESO maakt zich vooral zorgen om de wereldhandel. De VS en China, de twee grootste economieën ter wereld, zijn verwikkeld in een handelsoorlog. Dat weegt op de wereldwijde handel en dus op de economische groei. Nog meer spanningen, zo waarschuwt de OESO, kunnen een negatief effect hebben op werkgelegenheid en welvaart.

Interim #EconomicOutlook: The global economic expansion appears to have peaked, with diverging #growth prospects worldwide and intensifying risks ➡️ https://t.co/0VqmpfIaLt pic.twitter.com/ibvFl8yayG