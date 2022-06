De wereldwijde economie zal dit jaar maar met 3 procent groeien, en niet met 4,5 procent zoals eind vorig jaar nog werd vooropgesteld. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag.

Dat de OESO de wereldwijde groeiprognose bijstelt, heeft alles te maken met de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Rusland viel het land eind februari binnen. De vorige prognose dateert van december. Normaal komt de OESO ook in maart met een update, maar dat was dit jaar niet gebeurd net door de grote onzekerheid aan het begin van de oorlog. Een ander gevolg van de oorlog is de hoge inflatie. De OESO verwacht dat de inflatie in de 38 ontwikkelde landen die lid zijn van de organisatie, dit jaar 8,5 procent zal bedragen. Dat is een verdubbeling tegenover de vorige prognose. Als die voorspelling uitkomt, zal de inflatie het hoogste peil bereiken sinds 1988.

#Russia’s war against #Ukraine is a big shock to the world economy:



🆕 #EconomicOutlook expects global #growth to slow sharply to 3⃣% in 2022 and 2⃣.8⃣% in 2023, from 5⃣.8⃣% last year.



Compare #GDP projections for G20 & non-G20 economies & read more 👉https://t.co/eNtrhkHlCJ pic.twitter.com/IgOflYYS22 — OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) June 8, 2022

'De wereld zal een hoge prijs betalen voor de Russische oorlog tegen Oekraïne', zei OESO-hoofdeconoom Laurence Boone. 'Er speelt zich onder onze ogen een humanitaire crisis af, waarbij duizenden mensen overleden zijn en miljoenen mensen hun huis ontvlucht, en die het economisch herstel bedreigt dat bezig was na twee coronajaren.'

Voor de eurozone voorspelt de OESO een economische groei dit jaar van 2,6 procent (tegenover een prognose van 4,3 procent in december). De Belgische economie zou met 2,4 procent groeien. De Verenigde Staten krijgen een prognose van 2,5 procent, het Verenigd Koninkrijk 3,6 procent en China 4,4 procent.

