Nyrstar verkoopt zijn belang van 2 procent in de Britse holding NN2, waarin alle activa van het beursgenoteerde zinkbedrijf zijn ondergebracht, aan Trafigura. Dat maakte het donderdag bekend.

In 2019 wierp meerderheidsaandeelhouder Trafigura zich op als redder van Nyrstar. Het bracht de activa van Nyrstar onder in het nieuw opgerichte NN2, waarvan het na een kapitaalinjectie 98 procent controleert. Volgens minderheidsaandeelhouders van Nyrstar, die van een koude kermis thuiskwamen en een juridische strijd voeren, had Trafigura de zinkgroep eerst bewust leeggezogen.

Nyrstar zelf bleef achter met een belang van 2 procent in NN2. Het had een putoptie om dat belang voor 20 miljoen euro te verkopen aan Trafigura.

De putoptie zou op 31 juli vervallen, maar Nyrstar oefent ze nu uit. Zo krijgt Trafigura de activa van de zinkgroep volledig in handen. 'De uitoefening van de putoptie beperkt de liquiditeitsrisico's van de vennootschap voor de nabije toekomst en voorkomt insolventie die op basis van de huidige vooruitzichten zou ontstaan in het tweede kwartaal van 2023', aldus Nyrstar.

Aan de uitoefening ging onder meer een onafhankelijk expertenverslag vooraf. Dat schatte de waarde van het belang van 2 procent tot 3,4 miljoen euro in. Als gevolg van de aankondiging werd het aandeel van Nyrstar donderdag tijdelijk geschorst op de Brusselse beurs

