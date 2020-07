Metaalverwerkingsgroep Nyrstar heeft op zijn site in Balen de miljoeneninvestering afgerond in de capaciteitsverdubbeling van de zinkpoederfabriek. De fabriek draait nu op volle capaciteit en zal zinkpoeder leveren voor de processen in Balen en die van de zustersite in Auby, in Frankrijk.

Het zinkpoeder, een belangrijke stof in het productieproces van de zinksmelterij, werd voor de bouw van de eigen fabriek aangekocht bij externen. Nu kan Nyrstar voor de aanlevering van de sites in Balen en Auby zelf zinkpoeder produceren. Sinds enkele maanden draait de fabriek op volle capaciteit. Bij de verdubbeling is een investering van ongeveer vijf miljoen euro gemoeid.

'De zinkpoederfabriek is een nieuwe sterke schakel van onze zinksmelter in Balen, waar we bijzonder trots op zijn', zegt Belgisch general manager Inge Schildermans. 'Het is een bewuste keuze om zinkpoeder lokaal en in eigen huis te produceren. Met de nieuwe fabriek handhaven we ook onze concurrentiepositie tegenover het buitenland.', klinkt het.

Sinds de overname door grondstoffenhandelaar Trafigura vorig jaar, maakt Nyrstar een moeilijke periode door. Maar volgens Guido Janssen, vicepresident Europese Operaties, zullen enkele grote investeringen in de sites in Balen en Overpelt beterschap brengen. 'Deze grote projecten vergen wel tijd: het duurt 1 à 2 jaar voor we in een goede situatie komen.' In de smelterij in Balen worden elk jaar al tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in herstellingen en vervangingen. '90 procent van onze investeringen zijn 'sustaining', dus niet in meer productie maar in stabiele productie.'

Volgens Schildermans komt de eigen zinkpoederfabriek ook de duurzaamheid ten goede: 'We maken gebruik van restwarmte van Nyrstar's roostovens en omdat we lokaal produceren, elimineren we heel wat wegtransport', zegt Schildermans. Naar schatting 1.200 vrachtwagenritten per jaar zouden dankzij de nieuwe fabriek uitgespaard worden. De nieuwe fabriek zorgt voor zeven directe nieuwe jobs, naast de indirecte jobs bij onderaannemers. Bij Nyrstar in Balen zijn zo'n 500 mensen direct tewerkgesteld.

