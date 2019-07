Zinkspecialist Nyrstar stelt de publicatie van zijn halfjaarresultaten met twee maanden uit.

De halfjaarresultaten worden niet eind juli, maar wel op 30 september bekendgemaakt, meldt Nyrstar.

Nyrstar zit in volle herstructurering en werkt nog volop aan de afronding van het boekjaar 2018. De jaarcijfers werden al gepubliceerd, maar het is nog wachten tot de bedrijfsrevisor zijn verslag kan afwerken. Daarop moet dan opnieuw een aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen.

De toezichthouder FSMA had eind juni de kleine aandeelhouders aanbevolen om de jaarrekening niet goed te keuren, omdat de zinkgroep onvoldoende informatie had verstrekt. De FSMA ging over tot die ongeziene waarschuwing voor de aandeelhouders, omdat hun aanbevelingen aan het adres van de raad van bestuur tot dan op een koude steen vielen.