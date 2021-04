Nyrstar start deze maand met de bouw van een nieuwe gietlijn in zijn fabriek in Balen, zo staat dinsdag in een persbericht. Die zou nog dit jaar operationeel moeten zijn. Het gaat om een investering van 2 miljoen euro. Met de nieuwe gietlijn wil de zinksmelter beantwoorden aan de stijgende vraag naar zink, klinkt het.

"Met de extra gietlijn kan Nyrstar zijn capaciteit en flexibiliteit verhogen voor het produceren van verschillende soorten zinklegeringen. Daar is meer vraag naar", aldus general manager Inge Schildermans van Nyrstar in het persbericht. Zink wordt gebruikt voor galvanisatie: door een laagje zink op het staal aan te brengen kan onder meer de auto- en bouwindustrie de levensduur van de producten aanzienlijk verlengen.

De nieuwe gietlijn creëert ook extra jobs, in onderhoud en in productie, maar Nyrstar kan er nog geen cijfer op plakken. Er werken op de site in Balen nu zo'n 500 mensen.

Daarnaast is er ook een positief effect op het verkeer in de regio, klinkt het. Nyrstar verwacht jaarlijks zo'n 2.000 vrachtwagens van de baan te halen. Het bedrijf heeft al een zinksmeltafdeling in Pelt en door op beide sites zink te smelten, is er minder verkeer nodig tussen Balen en Pelt.

Vorig jaar werd bij Nyrstar in Balen al de productie van zinkpoeder verdubbeld en eerder dit jaar werd de bouw van energieopslagcapacititeit op basis van batterijen (Battery Energy Storage Systems, BESS) aangekondigd. Het zou gaan om één van de grootste opslagsystemen in ons land, goed voor een investering van 30 miljoen euro. De bouw zou later dit jaar moeten starten.

Deze investeringen zijn goed nieuws nadat het beursgenoteerde bedrijf enkele moeilijke jaren achter de rug heeft. In 2019 moest Nyrstar worden gered door hoofdaandeelhouder Trafigura, een grondstoffenhandelaar. De kleine aandeelhouders werden daar de dupe van, want het resultaat is voor hen een de facto onteigening. Sindsdien is een juridische strijd aan de gang.

Deze investeringen tonen volgens Nyrstar-woordvoerster Fabienne Buvens het langetermijnengagement van Trafigura aan. De juridische procedures hebben dan weer geen impact op de operaties van Nyrstar.

