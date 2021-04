Farmareus Novartis had ook in het voorbije kwartaal verder te lijden onder de coronacrisis. Zo verminderde door de pandemie de vraag naar medicatie tegen huid- en oogziekten en dochteronderneming voor generische geneesmiddelen Sandoz voelde eveneens een impact, meldt het Zwitserse farmaceutische bedrijf dinsdag.

Over de eerste drie maanden van het jaar genereerde Novartis een omzet van 12,4 miljard dollar (+1 procent), omgerekend zo'n 10,26 miljard euro. Onder de streep hield het concern nog 2,06 miljard dollar over, 5 procent minder dan vorig jaar.

In het eerste kwartaal van vorig jaar zag de Zwitserse groep zijn verkoop nog stijgen doordat consumenten en organisaties met het oog op de nakende lockdowns voorraden insloegen om onderbrekingen van behandelingen te vermijden. Novartis bevestigde de prognose voor dit jaar, maar verwacht wel een omzetdaling voor Sandoz.

