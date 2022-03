Noorwegen heeft verschillende nieuwe vergunningen voor gasproductie goedgekeurd. Dat maakte de regering woensdag bekend. Door zijn productie op peil te houden, helpt het land Europa om zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Het gaat om vergunningen voor de offshore aardgasvelden Oseberg, Troll en Heidrun. 'De goedgekeurde vergunningen zullen de totale dagelijkse Noorse gasproductie niet aanzienlijk verhogen, maar zullen bijdragen aan het behoud van de huidige hoge exportvolumes van Noors gas', zei het ministerie van Energie in een mededeling.

Tot een kwart van het aardgas in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komt van Noorwegen. Het wordt getransporteerd via een onderzees netwerk van pijpleidingen.

Rusland levert zowat 45 procent van het aardgas in Europa. Na de inval van Moskou in Oekraïne probeert de Europese Unie zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Het Noorse energiebedrijf Equinor laat weten dat het gasveld Oseberg tot 30 september (waarna onderhoud gepland is) de export met zowat 1 miljard kubieke meter kan opkrikken door de nieuwe vergunningen. Voor Heidrun kan de uitvoer dit jaar met 400 miljoen kubieke meter worden verhoogd. Volgens Equinor kan de bijkomende capaciteit de vraag van ongeveer 1,4 miljoen Europese huishoudens een jaar lang dekken.

Gazprom levert nog steeds gas aan Europa via Oekraïne

Ondanks de inval in Oekraïne zegt Rusland gas te blijven pompen door het buurland naar Europa, zij het iets minder dan op dinsdag. Volgens het Russische persagentschap Tass zou woensdag 95 miljoen kubieke meter aan het Westen worden geleverd. Dinsdag werd 109,6 miljoen kubieke meter geleverd.

Gazprom berichtte onlangs over een stijging van de vraag naar aardgas en verwees naar het koude winterweer in Europa. Het bedrijf benadrukte dat alle contracten zouden worden nagekomen. De Russische economie is sterk afhankelijk van inkomsten uit energieleveringen.

Dinsdag liet Gazprom weten dat de gasleveringen in de eerste twee en een halve maand van het jaar met 0,8 procent gedaald zijn tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 111,5 miljard kubieke meter. In de eerste helft van maart stroomde er echter aanzienlijk meer gas naar landen buiten de GOS-economische zone dan in de eerste twee weken van januari en februari.

De leveringen aan negen EU-landen zijn dan weer aanzienlijk toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De leveringen aan Kroatië zijn meer dan verdubbeld, de uitvoer naar Italië is met meer dan 50 procent gestegen en die naar Polen met meer dan 70 procent.

Het gaat om vergunningen voor de offshore aardgasvelden Oseberg, Troll en Heidrun. 'De goedgekeurde vergunningen zullen de totale dagelijkse Noorse gasproductie niet aanzienlijk verhogen, maar zullen bijdragen aan het behoud van de huidige hoge exportvolumes van Noors gas', zei het ministerie van Energie in een mededeling. Tot een kwart van het aardgas in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komt van Noorwegen. Het wordt getransporteerd via een onderzees netwerk van pijpleidingen. Rusland levert zowat 45 procent van het aardgas in Europa. Na de inval van Moskou in Oekraïne probeert de Europese Unie zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Het Noorse energiebedrijf Equinor laat weten dat het gasveld Oseberg tot 30 september (waarna onderhoud gepland is) de export met zowat 1 miljard kubieke meter kan opkrikken door de nieuwe vergunningen. Voor Heidrun kan de uitvoer dit jaar met 400 miljoen kubieke meter worden verhoogd. Volgens Equinor kan de bijkomende capaciteit de vraag van ongeveer 1,4 miljoen Europese huishoudens een jaar lang dekken. Ondanks de inval in Oekraïne zegt Rusland gas te blijven pompen door het buurland naar Europa, zij het iets minder dan op dinsdag. Volgens het Russische persagentschap Tass zou woensdag 95 miljoen kubieke meter aan het Westen worden geleverd. Dinsdag werd 109,6 miljoen kubieke meter geleverd.Gazprom berichtte onlangs over een stijging van de vraag naar aardgas en verwees naar het koude winterweer in Europa. Het bedrijf benadrukte dat alle contracten zouden worden nagekomen. De Russische economie is sterk afhankelijk van inkomsten uit energieleveringen. Dinsdag liet Gazprom weten dat de gasleveringen in de eerste twee en een halve maand van het jaar met 0,8 procent gedaald zijn tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 111,5 miljard kubieke meter. In de eerste helft van maart stroomde er echter aanzienlijk meer gas naar landen buiten de GOS-economische zone dan in de eerste twee weken van januari en februari. De leveringen aan negen EU-landen zijn dan weer aanzienlijk toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De leveringen aan Kroatië zijn meer dan verdubbeld, de uitvoer naar Italië is met meer dan 50 procent gestegen en die naar Polen met meer dan 70 procent.