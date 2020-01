Nokia is van plan om dit jaar ongeveer 180 banen te schrappen in thuisland Finland. Tegelijkertijd wil de fabrikant van telecomapparatuur forser investeren in 5G-technologie.

De afdeling in Oulu, waar Nokia een belangrijk deel van zijn 5G-producten ontwikkelt, zal bijgevolg buiten schot blijven bij de reorganisatieronde die gepland staat voor 2020. Waar de 180 banen dan wel zullen verdwijnen, is nog niet duidelijk. In heel Finland heeft Nokia ongeveer zesduizend mensen op de loonlijst staan.

Nokia wil opnieuw het vertrouwen winnen van beleggers die bezorgd zijn dat de Finnen op het gebied van 5G-technologie achterlopen op de concurrenten Huawei en Ericsson. Het bedrijf herhaalde dinsdag daarom nog een keer dat het de geplande kostenbesparingen voor 2020 zal terugschroeven. "In plaats van de eerdergenoemde 700 miljoen euro is het doel nu een besparing van 500 miljoen euro. Dat heeft vooral te maken met ons voornemen om extra investeringen te doen in 5G en digitalisatie", aldus Tommi Uitto, die aan het hoofd staat van Nokia Mobile Networks.

