In Vlaanderen en Wallonië zijn er maandag toch nog een aantal winkels van Lidl gesloten, als gevolg van vakbondsacties. Dat geeft woordvoerster Isabelle Colbrandt toe en wordt ook bevestigd in vakbondskringen.

Eerder maandagochtend verklaarde de woordvoerster dat in Vlaanderen alle winkels waren open gegaan. In Wallonië was er sprake van een vijftal sluitingen.

Maar dat cijfer is na een uur al flink bijgesteld. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn er nog winkels dicht. Voor Wallonië gaat het om een 70-tal winkels waar de deuren maandagochtend gesloten bleven, bevestigt de woordvoerster. Het personeel legt het werk neer tot er een sociaal akkoord is bereikt.

In Vlaanderen zijn er ook nog winkels dicht, maar een precies aantal is niet bekend. Hier en daar omdat het personeel nog altijd het werk heeft neergelegd, elders omdat er voorbereidingswerken nodig zijn na enkele dagen van sluiting. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Lidl-supermarkten in Wondelgem en Deinze, bevestigt BBTK-secretaris Katrien Degryse.

De communicatie van de directie zorgde maandag ook voor spanningen bij de vakbondsonderhandelaars, die sinds maandagochtend weer aan de onderhandelingstafel hebben plaatsgenomen. BBTK-afgevaardigde Jan De Weghe waarschuwt dat hij niet zal dulden dat er druk wordt uitgeoefend op het personeel om de winkel te openen.

