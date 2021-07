In de maand juni werden bij de VDAB 33.760 vacatures gemeld, het hoogste aantal ooit en een stijging met 58,1 procent in vergelijking met juni 2020. Ook het aantal studentenjobs en de uitzendarbeid kennen een sterke stijging.

In de voorbije 12 maanden werden bij de VDAB 286.830 vacatures gemeld. Dat is een stijging met 9 procent tegenover de 12 maanden daarvoor. Vooral voor kortgeschoolde en hooggeschoolde mensen zijn er veel vacatures bijgekomen. Net als vorige maand worden opnieuw veel vacatures gemeld in de horeca, waar een stijging met 158,8 procent in vergelijking met juni 2020 wordt genoteerd.

'Nog nooit werden zoveel vacatures gemeld bij VDAB. Werkgevers zijn volop op zoek naar extra handen en vinden daarbij VDAB als partner', reageert minister Crevits. 'De sector van horeca en toerisme is bij het begin van de zomer traditioneel altijd op zoek naar extra mensen, ook nu zijn er 1.744 vacatures. Dat is enorm veel. Ook in de sector van vervaardiging van bouwmaterialen en bij de metaal en energiesector zijn er heel wat jobs.'

'Doordat er ook minder werkzoekenden zijn, is er opnieuw een sterke arbeidskrapte. We moeten mensen volop naar die openstaande vacatures toeleiden', zegt Crevits nog.

