De raad van bestuur van spoorwegmaatschappij NMBS heeft vrijdag het ontwerp van ondernemingsplan en van het meerjareninvesteringsplan voor 2023-2032 unaniem goedgekeurd.

De NMBS legt als doelstelling op om het treinaanbod de komende tien jaar met 10 procent verhogen en het aantal reizigers met 30 procent, meldt de NMBS in een persbericht.

De goedkeuring van de ontwerpplannen is een stap in de richting van een nieuwe beheersovereenkomst tussen de federale regering en de NMBS.

Die overeenkomst - Contract van Openbare Dienst - zou voor het einde van het jaar definitief goedgekeurd moeten zijn.

