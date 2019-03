NMBS heeft minder schulden

Dankzij een recordaantal reizigers en betere resultaten heeft spoorwegmaatschappij NMBS vorig jaar haar schuldenberg voor het tweede jaar op rij kunnen verkleinen.

De NMBS maakte eind januari al bekend dat ze vorig jaar 243,9 miljoen binnenlandse reizigers heeft vervoerd, 3,7 procent meer dan in 2017. 'Er was groei bij bijna alle producten en in alle reizigerssegmenten, zowel tijdens de dal- als tijdens de piekuren', luidt het in een persbericht.

Een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij wijst onder meer op het succes van het voorstedelijke aanbod. Zo steeg het aantal treinreizigers binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de lancering van het zogenoemde S-aanbod in 2015 met bijna de helft. En ook de focus op vrijetijdsreizigers loont, klinkt het nog. Bovendien was 2018 het eerste volledige jaar van het nieuwe vervoersplan dat eind 2017 werd gelanceerd. Het treinaanbod verhoogde toen met 5,1 procent.

De reizigerstoename leidde ook tot betere financiële resultaten. De inkomsten namen met 3,8 procent toe tot 2,55 miljard euro. De operationele winst (recurrente ebitda, of winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg zelfs met 22,5 procent en bereikte 94,7 miljoen euro. Daardoor kon de schuldenberg voor het tweede jaar op rij verlaagd worden. De economische schuld daalde met 107 miljoen euro en bedraagt nog 2,376 miljard euro.

Daarmee ligt de schuld voor het eerst onder het niveau van begin 2014, en dat was het niveau dat ze van de federale regering tegen 2020 moest halen. "We liggen dus voor op schema", aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. 'We hebben de ambitie om de schulden de komende jaren verder te stabiliseren, en zeker niet opnieuw te laten toenemen, maar ook om te blijven investeren in de dienstverlening aan de reizigers.'

Vorig jaar investeerde de NMBS 615 miljoen euro, waarvan twee derde in het rollend materieel en de werkplaatsen. In de periode 2018-2022 zijn in totaal voor 3,2 miljard euro investeringen gepland. Het personeelsbestand gaat intussen verder achteruit. Het aantal werknemers, dat begin 2018 nog net boven 18.000 voltijdse equivalenten stond, daalde tot 17.703 begin dit jaar. De NMBS verwacht dit jaar 1.400 mensen aan te werven.