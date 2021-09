De Japanse videospelmaker Nintendo maakt vanaf 1 oktober deel uit van de Nikkei-index, de belangrijkste aandelenindex op de beurs van Tokio. Naast Nintendo zullen dan ook twee andere grote technologiegroepen, Keyence en Murata, op de Nikkei staan.

De drie nieuwkomers zijn gelinkt aan een recente hervorming van de parameters van de beursindex. De berekeningsmethodes bepalen nu dat elk aandeel dat in de index komt, niet meer dan 1 procent van het totale gewicht van de index mag vertegenwoordigen om de index niet uit evenwicht te brengen.

Dat een wereldwijd bekende groep zoals Nintendo niet in de Nikkei zat, was een anomalie die volgens verschillende Japanse beursexperten moest worden rechtgezet.

Door Nintendo, Keyence en Murata op te nemen in de Nikkei 225, zal de index meer in staat zijn de Japanse economie te vertegenwoordigen, aldus Tomoichiro Kubota, een marktanalist, aan nieuwsagentschap Bloomberg.

De drie nieuwe aandelen komen in de plaats van Nisshinbo Holdings (uitrustingen en producten voor verschillende industriële sectoren), Toyo Seikan (plastic verpakkingen) en Sky Perfect JSAT (communicatie en audiovisuele diensten via satellieten).

