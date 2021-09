Sportartikelenfabrikant Nike waarschuwt dat sommige van zijn producten op korte termijn niet beschikbaar kunnen zijn. Het bedrijf kampt met bevoorradingsproblemen door enerzijds de sluiting van fabrieken in Vietnam en Indonesië als gevolg van corona en anderzijds transportproblemen.

'Weken van gemiste productie, in combinatie met langere transittijden, zullen de volgende trimesters leiden tot een tekort aan voorraden (van sneakers en kleding, red.)', verklaarde de financieel directeur Matt Friend tijdens een conference call.

In juni waarschuwde Nike al voor transportproblemen. 'Jammer genoeg is deze situatie nog verslechterd in de periode juni tot augustus', aldus Friend. Zoals heel wat multinationals heeft Nike last van vertragingen in havens, gebrek aan containers en aan personeel.

Voor de pandemie duurde het gemiddeld 40 dagen om een product vanuit Azië naar Noord-Amerika te vervoeren. Maar nu is die transporttijd al verdubbeld. Daarnaast kampt Nike ook nog eens met de gedwongen sluiting van een aantal van zijn fabrieken. In Indonesië zijn die opnieuw open, maar in Vietnam zijn ze nog altijd gesloten. In dat land maakt Nike de helft van zijn schoenen en 30 procent van de sportkledij. 'We hebben al tien weken aan productie verloren', aldus de financieel directeur. Bovendien duurt het vaak enkele maanden alvorens een fabriek na sluiting weer op volle toeren draait.

Nike heeft dan ook zijn omzetverwachtingen naar beneden bijgesteld. Voor het hele boekjaar zou de groei beperkt blijven tot 5 procent. Eerder ging men uit van een stijging met 10 à 15 procent.

Het aandeel verloor na sluiting van de beurs meer dan 3 procent. In het voorbije kwartaal bleef Nike ook onder de verwachtingen van analisten, met een omzetgroei van 16 procent tot 12,25 miljard dollar en een winsttoename van 23 procent tot 1,87 miljard dollar.

